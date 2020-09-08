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بايدن يتحدث عن "الوعود الأربعة"

8
SEPTEMBER
2020
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قال المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن، إنه يجب على الدولة أن تمنح العمالة الأساسية ما يحتاجون إليه، مؤكدا أنه سيقدم لهم أربعة أشياء عندما يدخل البيت الأبيض.
 
وكتب، على "تويتر"، اليوم الاثنين: "لا يكفي أن نقدم لهم الشكر. يجب علينا أن نمنحهم المقابل الذي يحتاجون إليه".
 
وتابع جو بايدن: "عندما أصبح رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية سأقدم لهم أربعة أشياء أولها رفع الحد الأدنى للأجور".
 
وأوضح نائب الرئيس الأمريكي الأسبق جو بايدن: "أما الشيء الثاني فهو إنهاء شرط الحصول على مبلغ مالي محدد حتى يتمكن العمال في بعض القطاعات من الحصول على نسبهم من عائدات العمل".
 
وقال بايدن، إن الوعد الثالث هو وضع حد لقيام بعض القطاعات بدفع مبالغ أقل من الحد الأدني للأجور لبعض العاملين من ذوي الاحتياجات الخاصة.
 
أما الوعد الرابع لبايدن، فهو أن يتم التأكيد على حصول كل شخص من العاملين على نسب قوية من أرباح القطاعات التي يعملون بها.
 
 
ويرى بايدن أن هذه فترة صعبة في تاريخ أمريكا، وأن سياسة دونالد ترامب الغاضبة والمثيرة للانقسام ليست حلا، وأن البلاد تحتاج إلى القيادة التي يمكن أن توحد الأمريكيين، وتجمعهم.
 
ويضيف: "حان الوقت لإنهاء "موسم الظلام"، متعهدا بتنفيذ استراتيجية وطنية لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد، في الولايات المتحدة".
 
ويحذر المرشح الديمقراطي من أنه في حالة بقاء الرئيس دونالد ترامب في منصبه، فإن إصابات ووفيات كورونا في الولايات المتحدة سيظل مرتفعا، وستغلق الشركات الصغيرة بشكل دائم، وستستمر معاناة العائلات العاملة.
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