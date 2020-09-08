living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مساحة حرائق كاليفورنيا غير مسبوقة منذ 33 عاما

8
SEPTEMBER
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

تشهد ولاية كاليفورنيا الأميركية حرائق واسعة النطاق هذا العام، ويعتقد أنها غير مسبوقة منذ نحو 33 عاما.

فقد أعلنت فرق الإطفاء في كاليفورنيا الاثنين أن الحرائق التي شهدتها الولاية هذا العام، والتي ما زال قسم كبير منها مستعر، التهمت حتى الآن أكثر من 8000 كيلومتر مربع، مشيرة إلى أن هذه المساحة من الحرائق لم يسبق لها مثيل منذ 33 عاما.

وقالت المتحدثة باسم فرق الإطفاء، لين تولماتشوف، إن "هذه أول مرة منذ 33 عاما نتخطى فيها مليوني فدان (8000 كيلومتر مربع)".

وأضافت تولماتشوف متوقعة زيادة المساحة "هذا رقم قياسي حتما. ونحن ما زلنا بعيدين عن نهاية موسم الحرائق".

ووفقا لفرق الإطفاء فإن ما يزيد على 14100 عنصر كانوا، حتى مساء الاثنين، يكافحون لإخماد 24 حريق غابات مستعرا في أرجاء الولاية الواقعة على المحيط الهادئ.

ولقي ما لا يقل عن 7 أشخاص مصرعهم جراء حرائق هذا العام في الولاية، في حين تضرر أو دمر حوالي 3800 مبنى، وفقا للمصدر نفسه.

وأمرت السلطات سكان العديد من المناطق الواقعة جنوبي ولاية كاليفورنيا بإخلاء منازلهم والاحتماء من النيران، في حين أجلت مروحيات عسكرية أكثر من 200 شخص من منازلهم في شمال الولاية لإنقاذهم من حريق اندلع قرب مدينة فريسنو وينتشر بسرعة.

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout