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جونسون يمهل الاتحاد الأوروبي حتى 15 أكتوبر لتوقيع اتفاق "بريكست"

7
SEPTEMBER
2020
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صرح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ، قبل بدء المرحلة النهائية من المفاوضات بين لندن وبروكسل ، والتي تبدأ اليوم الاثنين في العاصمة البريطانية، ان أمام المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي مهلة زمنية حتى 15 تشرين الأول / أكتوبر فقط لتوقيع اتفاق بريكست للانسحاب من الاتحاد الأوروبي.
 
لندن - سبوتنيك. وحذر جونسون، قائلا "إذا لم نتمكن من إحراز تقدم بحلول 15 أكتوبر/ تشرين الأول فإن بريطانيا ستقبل بالخروج "بدون اتفاق" و"تمضي قدما".
 
وخرجت بريطانيا رسميا من الاتحاد الأوروبي في يناير كانون الثاني لكنها حصلت على مهلة عام واحد لإجراء مفاوضات تجارية، والفشل في الوصول إلى اتفاق سيجعل العلاقات التجارية بين بريطانيا والاتحاد تقوم على أساس قواعد منظمة التجارة العالمية.
 
وكان وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان، قد صرح، أمس الأحد، أن ثمة حاجة ملحة للتوصل إلى اتفاق بشأن محادثات التجارة الخاصة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).
 
ووفقا لوكالة "رويترز"، فإن لو دريان، قال لإذاعة "فرانس إنتر" إن"البريطانيين لا يستوعبون فيما يبدو أنه إذا أراد المرء التفاوض على اتفاق جيد، فيجب عليه أن يتحدث عن جميع القضايا".
 
وغادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي رسميا في 31 يناير/ كانون الثاني، لكنها في مرحلة انتقالية لا تزال تطبق فيها قواعد الاتحاد الأوروبي حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول، وبعد ذلك يدخل نظام التجارة الجديد حيز التنفيذ أو تطبق قواعد منظمة التجارة العالمية.
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