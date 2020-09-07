البابا فرنسيس يُحذر من شيء أخطر من فيروس كورونا!

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اعتبر البابا فرنسيس، الأحد، أن الثرثرة والتكلم بالسوء عن الآخرين، هما أسوأ من وباء كوفيد-19 المنتشر في العالم.

وقال البابا، قبل أداء صلاة التبشير الملائكي في ساحة القديس بطرس، "عندما نرى خطأ أو نقصا في أخٍ ما أو أخت ما، غالبا ما نقوم به أولا هو أن نذهب لإخبار الآخرين وللثرثرة"، مضيفا "الثرثرة تغلق قلب الجماعة". وأضاف "لنجتهد لكي لا نثرثر، الثرثرة هي وباء أسوأ من كورونا".

وتابع "لا يتعلق الأمر بإدانة من دون استئناف، وإنما بالاعتراف بأن محاولاتنا البشرية بإمكانها أن تفشل أحيانًا وأن وحده الوقوف أمام الله يمكنه أن يضع الأخ أمام ضميره والمسؤولية عن أفعاله".

وتابع "وإن لم ينجح الأمر لنحافظ على الصمت ولنصل من أجل الأخ الذي يخطئ من دون أن نثرثر"، وفق ما ورد على موقع الفاتيكان الرسمي.

وسبق للبابا أن أدلى في الأيام الماضية بمواقف حول الوباء، قائلا إن "فيروس كورونا يأتي من اقتصاد مريض" تهيمن عليه "عدم مساواة" اجتماعية ويديره أشخاص لا تهمهم إلا "الحسابات".

كما دعا في مناسبة أخرى إلى "إلغاء" ديون الدول الفقيرة الأقل قدرة على مواجهة العواقب الاقتصادية الناجمة عن أزمة كورونا.