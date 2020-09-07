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قفزة بإصابات كورونا في بريطانيا.. وقلق بسبب "الأصغر سنا"

7
SEPTEMBER
2020
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سجلت بريطانيا أكبر قفزة يومية في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد منذ مايو الماضي، حيث تم الإعلان عن 2988 إصابة جديدة الأحد.

وقال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، إن الزيادة الحادة في حالات الإصابة بمرض كوفيد-19 في البلاد، أمر "يثير القلق". لكن هانكوك قال إن معظم الإصابات كانت لأشخاص أصغر سنا.

وأضاف الوزير: "الزيادة في عدد الحالات التي شهدناها اليوم مقلقة... الحالات معظمها بين أناس أصغر سنا. لكننا شهدنا في دول أخرى بأنحاء العالم وفي أوروبا أن تلك الزيادة في الحالات بين صغار السن تقود إلى زيادة بين كل فئات السكان بوجه عام".ودعا وزي الصحة البريطاني المواطنين إلى اتباع قواعد التباعد الاجتماعي للحيلولة دون تفشي عدوى فيروس كورونا. ومثل الدول الأوروبية الأخرى، تشهد المملكة المتحدة ارتفاعا في عدد الإصابات مع إعادة فتح الاقتصاد بعد الإغلاق.

ويمكن تفسير هذه الزيادة بالفحوص الموسعة، والتي تحدد الأشخاص الذين يعانون أعراضا خفيفة أو ليس لديهم أعراض. كما تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين، الأحد.

ويأتي العدد المتزايد للإصابات مع عودة تلاميذ المدارس البريطانية إلى الصفوف الدراسية، وهي علامة فارقة في استئناف الحياة الطبيعية.

وبلغ عدد الوفيات بفيروس كورونا في بريطانيا 41 ألفا و551 شخصا، وهو الأعلى في أوروبا.

 

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