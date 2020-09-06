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«أول مصاب بكورونا» في إيطاليا يعود إلى ملعب كرة القدم

6
SEPTEMBER
2020
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ذكرت وسائل إعلام إيطالية أن ماتيا مايستري، الذي يطلق عليه «المريض رقم 1»، أي صاحب أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس «كورونا» المدمر في إيطاليا، عاد إلى ملعب كرة القدم أمس (السبت)، بعد تعافيه من «كوفيد - 19».

وجرى تشخيص إصابة مايستري، وهو عدّاء هاوٍ ولاعب كرة قدم سابق في نادي بالدرجة الرابعة، بالمرض يوم 20 من شهر فبراير (شباط) الماضي في مسقط راسه بمدينة كودوجنو، التي تقع على مسافة نحو 60 كيلومتراً جنوب شرقي ميلان. وكانت هذه أول حالة تنتقل إليها العدوى محلياً، يتم اكتشافها في إيطاليا، حسبما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.

وقال اللاعب البالغ من العمر 37 عاماً، لوسائل إعلام إيطالية في أثناء إقامة مباراة لكرة القدم للهواة في مسقط رأسه، إنه أصبح في حالة جيدة. ورداً على سؤال عن الوضع الصحي في إيطاليا، التي تشهد حالياً أعلى عدد من حالات الإصابة اليومية منذ أوائل مايو (أيار) الماضي، قال: «دعونا نأمل أن تسير الأمور على ما يرام».

وأمضى مايستري ثلاثة أسابيع فاقداً للوعي في العناية المركزة. وعندما أفاق لم يكن يدرك ما هو فيروس «كورونا» المستجد وما مدى انتشاره. وخرج من المستشفى في 21 مارس (آذار)، لكنه فقد والده بسبب «كوفيد - 19» قبل ذلك بيومين. كما أُصيبت زوجته الحامل بالعدوى، لكنها تعافت وأنجبت طفلة سليمة في 7 أبريل (نيسان).

وكانت إيطاليا أول دولة أوروبية تدخل في حالة إغلاق، وقد تضررت بشدة بسبب الفيروس. وسجلت البلاد نحو 276 ألف حالة وأكثر من 35 ألفاً و500 حالة وفاة منذ بدء تفشي المرض.

وسجلت السلطات الصحية يوم السبت 1695 حالة إصابة جديدة خلال 24 ساعة و16 حالة وفاة جديدة. وفي يوم الجمعة تم الإبلاغ عن أكثر من 1700 حالة إصابة جديدة - أعلى ارتفاع يومي منذ أوائل مايو.

الشرق الأوسط
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