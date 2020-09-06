جرحى في عملية طعن بمدينة برمنغهام الإنجليزية

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أفادت تقارير صحفية بوقوع إصابات عدة، صباح اليوم الأحد 6 سبتمبر/ أيلول، في عملية طعن وقعت بمدينة برمنغهام الإنجليزية.

ونقلت وكالة "رويترز" عن الشرطة الإنجليزية قولها إنه وقع "حادثا كبيرا" في ساعة مبكرة من اليوم الأحد.

وقالت شرطة ويست ميدلاندز في بيان "يمكننا أن نؤكد أنه في حوالي الساعة 12:30 من صباح اليوم تم استدعاؤنا لتقارير عن حادث طعن في وسط مدينة برمنغهام".

وتابعت الشرطة بقولها "تم الإبلاغ عن عدد من عمليات الطعن الأخرى في المنطقة بعد فترة وجيزة".

وأكملت بقولها ""نحن على علم بوجود عدد من الجرحى، لكن في الوقت الحالي لسنا في وضع يسمح لنا بتحديد عدد الجرحى أو مدى خطورتها".

وقال البيان إن خدمات الطوارئ كانت تعمل معا في مكان الحادث للتأكد من أن المصابين يتلقون رعاية طبية.

وفرضت قوات الأمن الأطواق الأمنية حول أماكن عمليات الطعن وأغلقت بعض الطرق المؤدية لها.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إن الطوق كان بالقرب من المنطقة المعروفة باسم قرية المثليين في وسط برمنغهام، حيث يجلس كثير من الناس على طاولات في الهواء الطلق لتناول الطعام والشراب.

وقالت الشرطة "في هذه المرحلة المبكرة لن يكون من المناسب التكهن بأسباب الحادث".