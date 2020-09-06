living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بعد رد ماكرون على رسالته.. رجل يبث لحظات "موته الرحيم" على "فيسبوك"..

6
SEPTEMBER
2020
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أخذ رجل فرنسي على عاتقه، وضع حد لحياته، بعد أن شعر باليأس نتيجة رفض طلبه بتطبيق "الموت أو القتل الرحيم" عليه بسبب معاناته من مرض نادر.
 
وقرر الفرنسي آلان كوك (57) عاما، وضع حد لحياته ببث مباشر على "فيسبوك" بهدف تسليط الضوء على أهمية منح حق "الموت الرحيم" للأشخاص الذين يعانون من آلام كبيرة بسبب أمراضهم.
 
وأخذ الرجل الفرنسي قرارا بالتوقف عن تناول الطعام والشراب والأدوية، والاكتفاء بالمسكنات فقط، بعد رفض طلب وجهه إلى قصر الإليزيه، من خلال رسالة رسمية، طالب فيه الرئيس ماكرون بمنحه الحق في تطبيق "الموت الرحيم".
ويعاني كوك من مرض نادر جدا يسبب له آلاما حادة بسبب قصور تدفق الدم وتوقفه أحيانا في الأنسجة والأعضاء نتيجة التصاق جدران أوعيته الدموية وانغلاقها.
 
وبحسب صحيفة "france3" الفرنسية، نشرت جمعية "Handi mais pas que" مساء الخميس الماضي، عبر صفحتها على "فيسبوك"، رد رئيس الجمهورية على كوكك، حيث أكد على أنه (الرئيس الفرنسي) ليس "فوق القانون، ولا يستطيع الطلب من أي شخص مخالفة القانون الساري في البلاد". 
 
وأضاف ماكرون: "لقد سمعت بالخطوات الشخصية التي تريد اتخاذها اليوم (أمس الجمعة)، تلك التي تتمثل في رفض أي علاج لا هوادة فيه، أنا أتعاطف معك وأحترم خطوتك، مع كامل دعمي الشخصي واحترامي العميق".
 
وقرر كوك، بعد تلقيه لرد الرئيس الفرنسي، إنهاء حياته اعتبارًا من يوم أمس الجمعة 4 سبتمبر/أيلول اعتبارا من "وقت النوم".
 
وتوقف الرجل الفرنسي عن تناول الطعام والأدوية مكتفيا بالمسكنات فقط، ويقوم ببث مشاهد لحظاته الأخيرة على "فيسبوك"، بهدف "إظهار الألم الذي تسببه عدم تطبيق الموت الرحيم".
 
وبدأ الرجل ببث لحظاته الأخيرة اعتبارا من اليوم (بعد الاستيقاظ) ويأمل بتوثيق لحظات وفاته الأخيرة من أجل تعزيز تطوير التشريع الفرنسي، مبرا عن أمله في ألا يمنع أحد انتشار الفيديو.
Sputnik News
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout