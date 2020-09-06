كانوا يستعرضون حبا في ترامب فغرقت قواربهم… نداءات استغاثة لإنقاذ أمريكيين بولاية تكساس

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تعرضت عدة قوارب شاركت في عرض ببحيرة ترافيس في ولاية تكساس الأمريكية دعما للرئيس دونالد ترامب للغرق أمس السبت.

وقال مسؤولون محليون إن عددا كبيرا من القوارب شاركت في العرض مما أسفر عن توليد موجات أدت إلى غرق أربعة قوارب على الأقل واصطدام مجموعة أخرى بصخور، بحسب رويترز.

وأوضح المسؤولون أن الحوادث، التي وقعت بالبحيرة التي تعد مقصدا شهيرا لركوب القوارب والصيد والسباحة وغيرها من الأنشطة، لم تسفر عن سقوط مصابين.

نداءات الاستغاثة

وقالت كريستين دارك مسؤولة العلاقات العامة بمكتب قائد شرطة مقاطعة ترافيس "شارك عدد استثنائي حقا من القوارب...غرقت عدة قوارب".

وقالت دارك إن الشرطة نشرت عددا إضافيا من الضباط في ظل توقعات بزيادة عدد القوارب مضيفة أنهم لا يزالون يتلقون عددا كبيرا من نداءات الاستغاثة.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 3 تشرين الثاني/ نوفمبر من عام 2020.