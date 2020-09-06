35 ألف وفاة بكورونا.. ويتظاهرون ضد الكمامة واللقاح

A + A -

تظاهر ألف شخص، السبت، وسط العاصمة الإيطالية روما، احتجاجا على إلزام الأطفال في سن المدرسة بوضع الكمامة، وكذلك التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد.

ورفع المتظاهرون الذين لم يكن معظمهم يضع كمامة، لافتات كتب عليها "لا للتلقيح الإلزامي ونعم لحرية الخيارات" و"لا كمامات في المدارس أو تباعد اجتماعي" و"الحرية الفردية مقدسة" و"عاشت الحرية"، بحسب ما أفاد مراسل "فرانس برس".

وضم الحشد ناشطين معارضين للقاح. وتخوفت الشرطة في الأيام الأخيرة من مشاركة كبيرة من المجموعات الفاشية القريبة من هذا التحرك المناهض للحكومة والكمامات، الأمر الذي أدى سابقا إلى وقوع صدامات.

وردا على سؤال في وقت سابق اليوم بشأن هذه التظاهرة، أجاب رئيس الوزراء جوزيبي كونتي معددا حصيلة كوفيد-19 في إيطاليا "أكثر من 274 ألف إصابة و35 ألف وفاة.. نقطة على السطر".

واضاف أنه واثق بأن فصل الخريف لن يتسبب بإغلاق جديد، بل فقط بـ"تدخلات محددة" عندما يقتضي الأمر.