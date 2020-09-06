استمرار التظاهرات المطالبة برحيل نتنياهو للأسبوع لـ 11

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تظاهر الآلاف مساء السبت، خارج مقر الإقامة الرسمي لرئيس وزراء الكيان الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في شارع بلفور بالقدس، وفي عدة مدن فلسطينية، للأسبوع الحادي عشر على التوالي، مطالبين نتنياهو بالاستقالة.





وقالت صحيفة "هآرتس": إن تظاهرة انطلقت من جسر "سترينغ" في القدس المحتلة باتجاه التجمع أمام مقر الإقامة الرسمي لنتيناهو، إضافة إلى تظاهرات نظمت عند التقاطعات وعلى الجسور في أنحاء متفرقة، وأمام منزل نتنياهو الخاص في قيسارية.

ولفتت الصحيفة إلى أن التظاهرات تشهد احتكاكات بين المتظاهرين والشرطة التي تحاول تفريقهم، حيث تم اعتقال 13 ناشطا من المناهضين للحكومة ليلة الجمعة بعد محاولتهم إزالة حواجز وضعتها الشرطة في شارع بلفور، وتم تقديم لوائح اتهام بحق 9 منهم وسيمثلون أمام المحكمة في وقت لاحق.