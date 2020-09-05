الحكومة الإيطالية للمحتجين ضد قيود «كورونا»: صححوا معلوماتكم

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قالت الحكومة الإيطالية إن أي شخص يخطط للمشاركة في مظاهرة، اليوم (السبت)، في روما ضد إجراءات الصحة العامة المتعلقة بفيروس «كورونا» يحتاج إلى الحصول على الحقائق.

ووفقا لوكالة الأنباء الألمانية، تعمل مجموعات مختلفة على تنظيم مظاهرة، مساء اليوم، ضد وضع الكمامات الإلزامي والتطعيمات وقواعد التباعد الاجتماعي، وكثيرا ما يشير معارضو القيود إلى أن إيطاليا تحولت إلى «ديكتاتورية صحية».

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية «أنسا» عن رئيس الوزراء جوزيبي كونتي قوله، السبت، في فعالية منفصلة بالعاصمة الإيطالية: «نتعامل مع جائحة مستمرة»، وأضاف: «هناك مظاهرة في روما اليوم ينظمها أشخاص يعتقدون أن الجائحة غير موجودة، وسنرد عليهم بالبيانات».

كما خاطب وزير الخارجية لويجي دي مايو معارضي القيود المفروضة بسبب فيروس «كورونا» في خطاب ألقاه في مدينة فودجا جنوب البلاد قائلا: «أدعو منكري فيروس (كورونا) إلى إظهار الاحترام على الأقل لعائلات الموتى».

وشهدت إيطاليا نحو 275 ألف حالة إصابة بالفيروس وأكثر من 35500 حالة وفاة منذ بدء تفشي الوباء، وسجلت، أمس (الجمعة)، 1733 حالة جديدة في الـ24 ساعة الماضية، وهو أعلى ارتفاع يومي منذ أوائل مايو (أيار).