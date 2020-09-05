سوريا... ثلاثة اعتذارات رسمية في أقل من يومين!

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تلقى السوريون ثلاثة اعتذارات من جهات رسمية تتعلق بالأداء العام والخدمات المقدمة للسكان خلال اليومين الماضيين.



وقدمت وزارة التربية اعتذارا بشأن خطأ في نتائج امتحانات المتفوقين في الصف العاشر، كانت صحيفة "الوحدة" المحلية في اللاذقية تنشر على صفحتها الرسمية ما سوف تعتذر عنه رسميا بعد أقل من 24 ساعة من اتهامات وجهها قائد شرطة محافظة طرطوس لصحفي يعمل فيها كان معتقلا لدى الأمن الجنائي، قبل يوم، ثم تعتذر "السورية للاتصالات" عن خلل أدى إلى قطع خدمة الإنترنت عن البلاد لمدة تزيد عن ساعتين.



اعتذار وزارة التربية نشرته على صفحتها في الفيسبوك وقالت فيه إن التدقيقات الأولية في نتائج امتحانات المتفوقين في الصف العاشر أظهرت صحة اعتراضات قدمها الأهالي. وقالت إنها "تعتذر من جميع طلابها عن هذا الخطأ الجسيم وستتم معالجته فورا".