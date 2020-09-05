وفاة رئيس وزراء جزر كوك السابق بسبب كورونا

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أعلنت وزارة الصحة في نيوزلندا، اليوم السبت، عن وفاة رئيس وزراء جزر كوك السابق، جوزيف وليامز، إثر إصابته بفيروس كورونا.

وتوفي المسؤول والطبيب الشهير وليامز بعمر 82 عاما في مستشفى أوكلاند مساء يوم أمس.

وتم نقل وليامز إلى المستشفى في 13 أغسطس/آب.

وأشارت وزارة الصحة النيوزلندية أن وفاة وليامز كانت ثاني حالة وفاة بفيروس كورونا في البلاد خلال يومين.

ووصف المدير العام للصحة أشلي بلومفيلد في بيان وليامز بأنه كان سيسيا معروفا وشخصية بارزة في المجتمع الطبي في جزر كوك التابعة لنيوزلندا، والتي تتمتع بحكم ذاتي.

كما قضى الدكتور وليامز 25 عامًا في جزر كوك وشغل منصب وزير الصحة والتعليم من 1974 إلى 1978 ووزير الصحة والسياحة والنقل العام من 1994 إلى 1996 ورئيس وزراء الجزر عام 1999.

وسجلت نيوزلندا، يوم أمس الجمعة، أول وفاة بفيروس كورونا منذ أكثر من ثلاثة أشهر، حيث توفي رجل بعمر 50 عاما.