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نيوزيلندا.. أول وفاة بكوفيد-19 منذ أكثر من ثلاثة أشهر

4
SEPTEMBER
2020
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أكدت السلطات الصحية في نيوزيلندا، اليوم الجمعة، تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا الجديد منذ نحو 100 يوم.
 
وقالت وزارة الصحة في نيوزيلندا إنه تم تسجيل أول وفاة بفيروس كورونا المسبب لوباء كوفيد-19، لأول مرة منذ أكثر من ثلاثة أشهر، مشيرة إلى أن الضحية رجل يبلغ من العمر 50 عاما.
 
وأضافت الوزارة في بيان "كان الرجل الذي توفي في وقت سابق من اليوم في مستشفى ميدلمور، واحدا من المصابين خلال تفشي الوباء في أوكلاند في أغسطس"، وفقا لما ذكرته فرانس برس.
 
ووفقا للوزارة فإنه أصغر شخص يموت بسبب الفيروس في نيوزيلندا، وأول حالة وفاة مرتبطة بوباء كوفيد-19 منذ 28 مايو الماضي.
 
 وهي أيضا أول حالة وفاة من مجموعة أوكلاند، التي تم ربط 152 شخصا بها.
 
وبذلك يبلغ العدد الإجمالي للوفيات المرتبطة بـفيروس كورونا الجديد في نيوزيلندا حتى الآن 23 شخصا.
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