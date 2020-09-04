كورونا.. الهند تقترب من تسجيل 4 ملايين إصابة بالفيروس

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تخطت الهند حاجر الثلاثة ملايين وتسعمائة ألف إصابة بفيروس كورونا بعد تسجيل أكثر من 83 الف حالة جديدة خلال الساعات الماضية، وهو رقم تسجله البلاد لليوم الثاني على التوالي.

فقد أظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية، اليوم الجمعة، تسجيل 83,341 اصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد المسبب لوباء كوفيد-19.

وبهذا يرتفع إجمال الإصابات بـفيروس كورونا في البلاد إلى 3,936,748 إصابة.

كذلك كشفت بيانات الوزارة عن تسجيل 1,096 حالة وفاة جديدة خلال يوم واحد جراء مرض كوفيد-19، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 68,472 حالة.

وتعد الهند أشد الدول تضررا من الوباء في آسيا، ويقترب عدد الإصابات الإجمالي لديها من نظيره في البرازيل، ثاني أكثر دول العالم تضررا من الفيروس بعد الولايات المتحدة، التي ارتفع عدد الإصابات فيها إلى أكثر من 6 ملايين إصابة، بينما بلغ عدد الوفيات نحو 187 ألف حالة وفاة.

أما في البرازيل، فقد بلغ العدد الإجمالي للإصابات 4,041,638 حالة منذ بداية تفشي الفيروس في البلاد، بينما زاد العدد الرسمي للوفيات إلى 124,614 حالة وفاة.