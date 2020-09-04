living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

كورونا.. الهند تقترب من تسجيل 4 ملايين إصابة بالفيروس

4
SEPTEMBER
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
تخطت الهند حاجر الثلاثة ملايين وتسعمائة ألف إصابة بفيروس كورونا بعد تسجيل أكثر من 83 الف حالة جديدة خلال الساعات الماضية، وهو رقم تسجله البلاد لليوم الثاني على التوالي.
فقد أظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية، اليوم الجمعة، تسجيل 83,341 اصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد المسبب لوباء كوفيد-19.
 
وبهذا يرتفع إجمال الإصابات بـفيروس كورونا في البلاد إلى 3,936,748 إصابة.
 
كذلك كشفت بيانات الوزارة عن تسجيل 1,096 حالة وفاة جديدة خلال يوم واحد جراء مرض كوفيد-19، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 68,472 حالة.
 
 وتعد الهند أشد الدول تضررا من الوباء في آسيا، ويقترب عدد الإصابات الإجمالي لديها من نظيره في البرازيل، ثاني أكثر دول العالم تضررا من الفيروس بعد الولايات المتحدة، التي ارتفع عدد الإصابات فيها إلى أكثر من 6 ملايين إصابة، بينما بلغ عدد الوفيات نحو 187 ألف حالة وفاة.
 
أما في البرازيل، فقد بلغ العدد الإجمالي للإصابات 4,041,638 حالة منذ بداية تفشي الفيروس في البلاد، بينما زاد العدد الرسمي للوفيات إلى 124,614 حالة وفاة.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout