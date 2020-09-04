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العثور على 5 أطفال قتلى في شقة بألمانيا والأم حاولت الانتحار

4
SEPTEMBER
2020
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قالت الشرطة الألمانية إنها عثرت على جثث خمسة أطفال في شقة ببلدة زولينجن في غرب البلاد، وإن والدتهم، التي يشتبه في ارتكابها الجريمة، حاولت الانتحار.
 
وقال المتحدث باسم الشرطة شتيفان فياند إن الشرطة تلقت بلاغا في الساعة 1.45 مساء (1145 بتوقيت غرينتش) يفيد بأن خمسة أطفال قتلوا بالشقة في زولينجن.
 
وأضاف "للأسف، ثبت أن هذا هو الحال... في الوقت الحالي، نفترض أن الأم البالغة من العمر 27 عاما هي المسؤولة".
 
وأردف قائلا "الأم ألقت بنفسها أمام قطار في دوسلدورف وأصيبت بجروح بالغة. وهي الآن تعالج في المستشفى... بقي طفل آخر على قيد الحياة".
 
وتحاول الشرطة الوقوف على ملابسات المأساة.
 
وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة بيلد الألمانية على موقعها الإلكتروني أن جدة الأطفال اتصلت بالشرطة لتبلغها بأن ابنتها قتلت خمسة من أطفالها وتركت المنزل مع طفل آخر. وعثرت الشرطة على الأطفال المقتولين وأعمارهم عام وعامان وثلاثة أعوام وستة أعوام وثمانية أعوام.
 
وأضافت الصحيفة أن ابنها الآخر البالغ من العمر 11 عاما عثر عليه سالما في منزل جدته.
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