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إيقاف 7 شرطيين بعد وفاة رجل أسود عقب اعتقاله

4
SEPTEMBER
2020
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يبدو أن الأزمة بين رجال الشرطة الأميركيين والسود لن تصل إلى بر الأمان، مع استمرار وفيات أو مقتل أميركيين من أصل أفريقي على أيدي رجال الشرطة.


فقد تم إيقاف 7 من رجال الشرطة في نيويورك عن العمل بعد وفاة رجل أسود بعد اعتقاله في مارس الماضي، وفقا لما ذكرته رويترز.

وقالت رئيسة بلدية مدينة روتشستر بولاية نيويورك إنه السلطات المعنية أوقفت، الخميس، 7 رجال شرطة عن العمل بسبب اعتقال رجل أسود ووفاته مختنقا في مارس في المدينة، وذلك بعد نشر فيديو للحادثة.

ووصفت رئيسة بلدية روتشستر لافلي وارين، وهي أميركية من أصل أفريقي، الحادثة بأنها عمل عنصري.

ونشرت عائلة دانييل برود لقطات مصورة لاعتقاله تظهر مجموعة من رجال الشرطة يضعون غطاء على رأسه، لمنع احتمال نقل عدوى فيروس كورونا عن طريق رذاذ الفم على ما يبدو، بينما كان جاثما على الأرض عاريا ومكبل اليدين، ويتساقط الثلج من حوله.

وطالبت الأسرة، الأربعاء، باعتقال أفراد الشرطة المسؤولين عن وفاة برود، البالغ من العمر 41 عاما، بعد 7 أيام من الواقعة التي حدثت في 23 من مارس.

ونشرت الأسرة مقطع الفيديو الذي صورته كاميرا مثبتة في سترة أحد رجال الشرطة، يوم الأربعاء، بعد تقديمها طلبا يتعلق بقانون حرية المعلومات.

وفي الفيديو، وضع ضابط غطاء على رأس برود، وسُمع صوت برود وهو يصيح "ارفع هذا... عن وجهي"، و"أنت تحاول قتلي!" قبل أن تتحول صيحاته إلى صراخ ثم تخفت.

وقالت أسرة برود للصحفيين إنه كان يعاني مشكلات صحية نفسية.

 

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