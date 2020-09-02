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تيفاني ترامب تهاجم منافس أبيها في الانتخابات الأمريكية

2
SEPTEMBER
2020
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هاجمت تيفاني ترامب، إحدى بنات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نائب الرئيس السابق والمرشح للانتخابات الأمريكية المقررة في نوفمبر/ تشرين الثاني، جو بايدن، عبر "تويتر".
 
وغردت تيفاني ترامب، وهي الولد الوحيد لدونالد ترامب من زوجته الثانية مارلا مابلز، "أرجوك توقف عن الكذب جو، قد تعتقد أننا جاهلون لدرجة أننا لا نستطيع رؤية الأكاذيب، لكن الله يعلم الحقيقة".
 
 
من الجدير الذكر، أن العمود الصحفي المخصص لتتبع أكاذيب ترامب في "واشنطن بوست" قد كشف أن أكاذيبه تجاوزت الـ20 ألف في يوليو/ تموز بالإضافة إلى 12 ادعاء كاذبا أو مضللا خلال يوم واحد.
 
أمضت تيفاني ترامب معظم فترة ولاية الرئيس الأولى بعيدًا عن أعين الجمهور، لكنها ألقت الأسبوع الماضي خطابًا في المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري.
 
وقد قام نقادها بمهاجمة تغريدتها بخصوص بايدن وأشاروا إلى أنها هي التي تكذب وذلك بناء على سمعة والدها.
 
وكتب أحد المستخدمين: "هل تتهمين بايدن بالكذب؟ هل أنت جاهلة إلى هذا الحد؟".
 
 
وعلقت سوليداد: هذا ما قاله والدك عن رجليك وصدرك عام 1994 عندما كنت صغيرة، "لديها ساقي مارلا. وأضاف ترامب، وهو يضع يديه على صدره للإشارة إلى الثديين، لا نعرف إن سيكون لديها هذا الجزء أم لا، لكن سنرى مع الوقت".
 
 
وشدد مستخدم آخر: الله يعلم أن والدك أخذ الأطفال من ذراعي والديهم. والله يعلم أبيك وضع أولاد في أقفاص والله يعلم أن والدك قد اتهمته 30 امرأة بالاغتصاب/ والاعتداء.
 
والله يعلم أن والدك لم يعط حمضه النووي خلال فتح قضية الاغتصاب. والله يعلم أن والدك عنصري.
 
 
وقال روشان: والدك قال إن طواحين الهواء تسبب السرطان ويجب على الناس شرب المُبيّض.
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