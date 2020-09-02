"الثاني خلال 24 ساعة"... زلزال قوي يهز تشيلي

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ضرب زلزال قوي بلغت شدته 6.5 درجات على مقياس ريختر قبالة ساحل أتاكاما في تشيلي، مساء اليوم الثلاثاء.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، بوقوع زلزال بلغت قوته 6.5 درجات على مقياس ريختر في تمام الساعة (21:09) بتوقيت غرينتش، وعلى مسافة 95 كم شمال غرب فالينار في تشيلي.

وتم تحديد مركز الزلزال، الذي وقع على عمق 14.3 كم، مبدئيا عند ملتقى دائرة عرض 27.929 درجة جنوبا وخط طول 71.394 درجة غربا.

ولم ترد تقارير عن خسائر مادية أو بشرية، كما لم يتم الإعلان عن موجات تسونامي لاحقة.

ويعد هذا الزلزال هو الثاني الذي يضرب نفس المنطقة خلال 24 ساعة، حيث هز زلزال عنيف المنطقة بقوة 7 درجات في تمام الساعة (04:09:30) بتوقيت غرينتش في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء.

ولتشيلي تاريخ طويل من التعرض لزلازل مدمرة، ومن بينها زلزال وقع في 2010، وبلغت قوته 8.8 درجة على مقياس ريختر قبالة الساحل الجنوبي الأوسط، وأدى إلى موجة مد عملاقة دمرت بلدات ساحلية، وزلزال بقوة 7.2 عام 2019.