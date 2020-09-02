سيارة عسكرية بريطانية تهدم عمودا في البوسنة

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وقع حادثان مع عربات مدرعة لدول الناتو في الأيام الأخيرة.

في كوريا الجنوبية، لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب آخر بحادث طريق خطير تعرضت له مركبة نقل أمريكية مجنزرة من طراز "إم113".

وبحسب مصادر محلية، فإن الحادث وقع مساء الأحد في مدينة بوتشيون (إقليم كينغيدو). اصطدمت مركبة مخصصة للطرق الوعرة، كان في مقصورتها أربعة من السكان المحليين، بسرعة عالية في مؤخرة عربة مصفحة تابعة للجيش الأمريكي.

ونتيجة لذلك، لقي سائق السيارة وركابها مصرعهم على الفور. كما أصيب أحد أفراد طاقم "إم113". تم نقله إلى المستشفى لإصابته بجروح طفيفة، وفق ما أفادت وكالة أنباء "يونهاب" يوم الاثنين.

كانت حاملة الجنود المدرعة تحتوي على عاكسات ضوء موجودة في المؤخرة، ولكن على ما يبدو لم يتم ملاحظتها. خلال التحقيق، سيتم التحقق من ما إذا كان السائق مخمورًا.

تم تسجيل حادث آخر مع معدات عسكرية في البوسنة. هنا، خلال السير، تعطلت المركبة المدرعة Foxhound التابعة للوحدة البريطانية. وتجدر الإشارة إلى أن هذه التقنية، التي تتمتع بمستوى متزايد من الحماية ضد الألغام والألغام الأرضية، تعرضت لانتقادات متكررة بسبب قلة موثوقيتها.

تم استدعاء سيارة الجر "مان" بأربعة محاور للإخلاء، حيث تم سحب المركبة المعطلة، ولكن عندما بدأت في التحرك، هدمت عمودا على جانب الطريق. ولا توجد معلومات عن ضحايا.