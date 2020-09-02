living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

سيارة عسكرية بريطانية تهدم عمودا في البوسنة

2
SEPTEMBER
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
وقع حادثان مع عربات مدرعة لدول الناتو في الأيام الأخيرة.
 
في كوريا الجنوبية، لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب آخر بحادث طريق خطير تعرضت له مركبة نقل أمريكية مجنزرة من طراز "إم113".
 
وبحسب مصادر محلية، فإن الحادث وقع مساء الأحد في مدينة بوتشيون (إقليم كينغيدو). اصطدمت مركبة مخصصة للطرق الوعرة، كان في مقصورتها أربعة من السكان المحليين، بسرعة عالية في مؤخرة عربة مصفحة تابعة للجيش الأمريكي.
 
 
ونتيجة لذلك، لقي سائق السيارة وركابها مصرعهم على الفور. كما أصيب أحد أفراد طاقم "إم113". تم نقله إلى المستشفى لإصابته بجروح طفيفة، وفق ما أفادت وكالة أنباء "يونهاب" يوم الاثنين.
 
كانت حاملة الجنود المدرعة تحتوي على عاكسات ضوء موجودة في المؤخرة، ولكن على ما يبدو لم يتم ملاحظتها. خلال التحقيق، سيتم التحقق من ما إذا كان السائق مخمورًا.
 
تم تسجيل حادث آخر مع معدات عسكرية في البوسنة. هنا، خلال السير، تعطلت المركبة المدرعة Foxhound  التابعة للوحدة البريطانية. وتجدر الإشارة إلى أن هذه التقنية، التي تتمتع بمستوى متزايد من الحماية ضد الألغام والألغام الأرضية، تعرضت لانتقادات متكررة بسبب قلة موثوقيتها.
 
 
تم استدعاء سيارة الجر "مان" بأربعة محاور للإخلاء، حيث تم سحب المركبة المعطلة، ولكن عندما بدأت في التحرك، هدمت عمودا على جانب الطريق. ولا توجد معلومات عن ضحايا.
Sputnik News
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout