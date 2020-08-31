living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"اختفاء غامض" لشقيقة زعيم كوريا الشمالية

31
AUGUST
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
حضرت شقيقة زعيم كوريا الشمالية، كيم يو جونغ، بشكل لافت في الواجهة السياسية، خلال العام الجاري، وأشارت بعض التسريبات إلى أنها تولت مهاما كبرى في الدولة الشيوعية المعزولة، لكن الأخت اختفت بشكل غامض، في الآونة الأخيرة.
 
 
وبحسب صحيفة "شوسن إلبو" الكورية الجنوبية، فإن شقيقة الزعيم كيم جونغ أون، لم تُشاهد في العلن منذ مدة تقارب الشهر وهو أمر غير مألوف.
 
وفي الأسبوع الماضي، قام جهاز المخابرات الوطنية في كوريا الجنوبية بإخطار لجنة المخابرات في البرلمان، بأن كيم أوعز بعضا من صلاحياته لشقيقته النافذة.
 
وشوهدت شقيقة كيم، آخر مرة، في السابع والعشرين من يوليو الماضي، وظهرت وقتئذ إلى جانب الزعيم خلال لقاء عسكري بمناسبة الذكرى السابعة والستين لوقف الحرب الكورية.
 
لكن كيم يو جونغ ظهرت كثيرا منذ مارس الماضي، حينما أطلقت حملة دعائية مناوئة لكوريا الجنوبية بسبب إرسال منشورات دعائية صوب الشمال.
 
وتواصل التصعيد إلى أن قامت كوريا الشمالية بقصف مكتب الاتصال مع كوريا الجنوبية وتدميره، في يونيو الماضي.
 
ويوم الأربعاء، ذكرت وكالة الأنباء الرسمية في كوريا الشمالية، أن الزعيم ناقش العاصفة التي حلت بالبلاد، وقبل يوم واحد، ناقش تفشي كورونا في اجتماع للمكتب السياسي في حزب العمال.
 
وشارك أغلب قادة حزب العمال في الاجتماع، لكن شقيقة الزعيم لم تحضر إليه، رغم كونها مرشحة لتشغل عضوية المكتب السياسي.
 
وفي مناسبة سابقة، شوهدت شقيقة الزعيم في اجتماع للمكتب السياسي، وبدت منهمكة وهي تكتب نقاطا مما كان يقوله أخوها خلال اللقاء.
 
لكن هذا الغياب يخضع لتأويلات عدة، إذ ثمة من يرى أن شقيقة الزعيم تخشى أن يؤدي الظهور المنتظم إلى تحديد طبيعة دورها في النظام، بينما تحرص كوريا الشمالية على درجة عالية من السرية.
 
ويوضح الباحث والأكاديمي في جامعة كوريا، نام سونغ ووك، أن العرف في كوريا الشمالية هو أن المسؤول يتم تجريده من منصبه بمجرد أن ينتبه الآخرون إلى أنه صار بمثابة "الرقم 2" داخل النظام السياسي.
 
وأضاف أن كوريا الشمالية تحرص على هذه العملية من التوازن ومراجعة الأمور، حتى وإن تعلق الأمر بشقيقة الزعيم؛ المقربة عائليا وسياسيا.
 
ويوم الأربعاء، ذكرت شبكة "سي إن إن" الأميركية أن غياب شقيقة الزعيم أمر غير معتاد، لكن من المحتمل أيضا أن يكون ناجما عن أسباب عادية مثل المرض أو الانشغال بقضاء أمور أخرى.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout