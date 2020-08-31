إصابات كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز الـ6 ملايين

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أظهر إحصاء جديد أعدته وكالة "رويترز"، أن حصيلة إصابات فيروس كورونا في الولايات المتحدة تجاوزت الـ6 ملايين حالة يوم الأحد، وسط إعلان ولايات الغرب الأوسط عن ارتفاع معدل الإصابات.





وفي وقت تنخفض معدلات الإصابات الجديدة والوفيات والمرضى بالمستشفيات على مستوى البلاد، تنتشر في الغرب الأوسط الأمريكي بؤر جديدة للعدوى.

وبعد مرور 8 أشهر على ظهور الوباء في البلاد، لا تزال معاناة الولايات المتحدة مع الاختبارات مستمرة، حيث شهدت البلاد في الأسابيع الأخيرة تراجعا في عدد الأفراد الخاضعين للفحص.

ورفض كثيرون من مسؤولي قطاع الصحة الأمريكي و33 ولاية على الأقل التوجيهات الجديدة التي أصدرتها إدارة الرئيس دونالد ترامب الأسبوع الماضي وتنص على أن المصابين الذين لم تظهر عليهم أعراض الفيروس ليسوا بحاجة للخضوع للفحص التشخيصي، فيما يرى مسؤولو الصحة أن البلاد بحاجة لاختبار المزيد من الناس لرصد حاملي الفيروس بلا أعراض من أجل إبطاء انتشار الجائحة.

وتأتي الولايات المتحدة الأولى عالمياً بعدد إصابات كورونا لكنها تحل في المركز العاشر من حيث عدد المصابين نسبة إلى السكان في حين تسجل البرازيل وبيرو وتشيلي أكبر معدلات العدوى نسبة للسكان، وفقا لإحصاء "رويترز".

وتحتل الولايات المتحدة أيضا المركز الأول في العالم من حيث عدد الوفيات بكورونا حيث سجلت نحو 183 ألف وفاة، وهي الـ10 بعدد الوفيات عالميا نسبة إلى عدد السكان.