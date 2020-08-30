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أكثر من 25 مليون إصابة بكورونا في العالم

30
AUGUST
2020
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تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد في العالم، اليوم الأحد، حاجز 25 مليون إصابة، أكثر من نصفها في الأميركيتين.

ففي إحصاء لوكالة فرانس برس، بلغ عدد الإصابات بـفيروس كورونا المسبب لوباء كوفيد-19، أكثر من 25 مليون إصابة في جميع أنحاء العالم.

وقالت الوكالة إن الإحصاء الذي أجرته يستند إلى مصادر رسمية، مشيرة إلى أنه تم تسجيلها في الساعة 4:20 صباحا يوم الأحد.

وأضافت أنه في المجموع، بلغ عدد الإصابات المعلنة، حسب هذا التعداد، 25,029,250 إصابة، بينها 842,915 حالة وفاة.

وسجلت 4 من كل 10 إصابات في الولايات المتحدة والبرازيل، وهما البلدان الأكثر تضررا بتفشي فيروس كورونا.


وبلغ عدد الإصابات في الولايات المتحدة 5,960,652 إصابة، منها 182,760 حالة وفاة.

أما في البرازيل، فقد بلغ إجمالي عدد الإصابات 3,846,153 إصابة، من بينها 120,262 حالة وفاة.

وسجلت الهند، وفقا لبيانات وزارة الصحة الصادرة اليوم الأحد، أكثر من 78 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهو أعلى معدل يومي منذ بدء انتشار الوباء، ليتجاوز عدد الاصابات أكثر من 3.5 مليون إصابة، كما أفاد مراسلنا.

وبحسب بيانات وزارة الصحة الهندية، فقد تم تسجيل 78,761 إصابة جديدة، خلال الاربع والعشرين الساعة الماضية، ليصبح العدد الإجمالي للإصابات 3,542,734 إصابة.

كما تم تسجيل 942 حالة وفاة جديدة بمرض كوفيد-19، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 63,498 حالة وفاة.

 

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