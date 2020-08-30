كورونا في البرازيل.. الوفيات تتجاوز 120 ألف حالة

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ارتفع عدد الوفيات في البرازيل جراء فيروس كورونا إلى أكثر من 120 ألف، بعد تسجيل 758 حالة وفاة جديدة السبت، وفقا لما ذكرته وزارة الصحة البرازيلية.



وأعلنت وزارة الصحة البرازيلية السبت أيضا تسجيل 41350 إصابة جديدة بالفيروس المسبب لوباء كوفيد-19 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وسجلت البرازيل حتى الآن 120,262 حالة وفاة و3,846,153 حالة إصابة مؤكدة بـفيروس كورونا الجديد، وفقا لرويترز.

وتعد البرازيل، البالغ عدد سكانها 212 مليون نسمة، أكثر الدول تضررا في العالم بعد الولايات المتحدة فيما يتعلق بإجمالي عدد الوفيات ولكن عدد حالات الإصابة والوفاة اليومية الجديدة بدأ في الاستقرار في الأسابيع الأخيرة.

يشار إلى أن عدد الوفيات في الولايات المتحدة جراء فيروس كورونا ارتفع إلى 181,143 حالة، بزيادة 978 وفاة جديدة.

كما ارتفع عدد الإصابات بالفيروس إلى 5,890,532 حالة، بزيادة 44656 إصابة عن الإحصاء السابق.

وتأتي الهند خلفهما بأكثر من 3.4 مليون إصابة، لكنها حلت رابعة من حيث الوفيات مسجلة 62,550 حالة وفاة، وذلك بعد المكسيك التي سجلت 63,819 حالة وفاة جراء الفيروس.