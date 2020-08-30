ترامب يزور كينوشا إثر التوترات العرقية التي شهدتها

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قال مسؤول بالبيت الأبيض إن الرئيس دونالد ترامب سيزور مدينة كينوشا بولاية ويسكونسن التي شهدت اضطرابات منذ إطلاق رجل شرطة أبيض النار على رجل أسود من الخلف.



وأضاف أن ترامب سيلتقي مع مسؤولي إنفاذ القانون ويقيم الأضرار التي لحقت بالمدينة حيث أطلق رجل الشرطة النار على جيكوب بليك الذي أصيب بالشلل وما زال في المستشفى.

وتحتجز السلطات في كينوشا صبيا عمره 17 عاما للاشتباه بإطلاقه النار على ثلاثة أشخاص كانوا يحتجون على إطلاق النار على بليك. وتوفي اثنان من هؤلاء الثلاثة.

يعتزم قادة حركة بلاك لايفز ماتر (حياة السود مهمة) في كينوشا بولاية ويسكونسن الأميركية تنظيم تجمع حاشد ومسيرة السبت في حين تتأهب وحدات الحرس الوطني التي جرى تعزيزها مع صدور أوامر لها بمنع تجدد الاضطرابات التي هزت المدينة قبل أيام.