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كورونا يضرب فرنسا وألمانيا.. والدولتان تختاران "الحل المتاح"

29
AUGUST
2020
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عاود فيروس كورونا تفشيه بشكل "متسارع" في فرنسا، حيث تم تسجيل أكثر من 7000 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الأخيرة، وفق ما أفادت المديرية العامة للصحة، الجمعة.


وحذر بيان المديرية من أن "حركة تفشي الوباء متسارعة"، إذ تم تسجيل 7379 إصابة جديدة في الساعات الـ24 الأخيرة، مقابل 6111 الخميس، و5429 الأربعاء.

وهذا الرقم هو الأعلى الذي يسجل منذ بدء إجراء اختبارات كوفيد-19 على نطاق واسع.

ولجأت فرنسا إلى جعل وضع الكمامات إلزامياً في جميع أنحاء العاصمة باريس والمدن الكبرى طوال الوقت اعتبارا من الجمعة تحت طائلة غرامة قدرها 135 يورو.

ويطال هذا الإجراء المشاة وراكبي الدراجات الهوائية والنارية والكهربائية (السكوتر).

وبناءً على طلب مجلس المدينة، أعفي راكبو الدراجات، وهواة الجري، في آخر لحظة من القرار

ووضعت 21 دائرة (من أصل 100) في فرنسا في "المنطقة الحمراء"، بما في ذلك منطقة الألب ماريتيم (جنوب شرق) حيث يجب أن تقام المرحلتان الأوليان من سباق "تور دو فرانس" للدراجات، الذي يبدأ السبت.

وسيبدأ السباق في نيس من دون جمهور، وعلى طول الطريق في هذه المدينة والمناطق الجبلية، سيكون وضع الكمامات إلزاميًا.

من ناحية أخرى، رفع القضاء الجمعة الحظر الذي فرضته بلدية العاصمة الألمانية برلين على تظاهرة ينظمها معارضون لوضع الكمامات وللإجراءات ضد كوفيد -19. والتظاهرة مقررة السبت ويدعمها اليمين المتطرف.

من جهة ثانية، ستزيد ألمانيا قيمة الغرامات المفروضة على عدم وضع الكمامة إلى 50 يورو وستعزز الضوابط لضمان الامتثال بفترات الحجر الصحي.

وتوقعت المستشارة الالمانية أنغيلا ميركل مواجهة وضع وبائي "أكثر صعوبة" خلال الخريف والشتاء. ولفتت إلى أنه "خلال الصيف، كان هناك حرية تنقل على نطاق واسع لكن الآن يجب أن نكون يقظين".

وأودت الجائحة بحياة أكثر من 830 ألف شخص على الأقل حول العالم منذ ظهور الفيروس نهاية ديسمبر، وفقًا لحصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر، الجمعة، بينما بلغ عدد الإصابات المؤكدة المسجلة أكثر من 24,5 مليون إصابة.

من جهة أخرى أعلنت هنغاريا أنها ستغلق حدودها أمام غير المقيمين اعتبارا من الثلاثاء، إثر تسارع ارتفاع عدد الإصابات بكوفيد-19.

 

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