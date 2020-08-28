تسجيل ستة 6 حالات وفاة بفيروس كورونا في اليونان وعدد الاصابات الجديدة وصل الى 259 اصابة

A + A -

أعلنت السلطات اليونانية، مساء يوم امس الخميس ، عن تسجيل ستة 6 حالات وفاة في اليونان خلال آل 24 الساعة الماضية بسبب الاصابة بفيروس كورونا ، مما ادى الى ارتفاع عدد الوفيات في اليونان حتى تاريخه الى 254 شخصا ، وهم 89 سيدة و165رجلا ويعاني 90.4% منهم من امراض مزمنة، ويبلغ معدل عمر الوفيات 75 عاما.



وأعلنت وزارة الصحة اليونانية، عن تسجيل 259 بفيروس كورونا ، مما يرفع عدد المصابين حتى الساعة إلى 9531 مصابا ، ومنهم 1975 شخصا اصيبوا بها في الخارج و 4271 شخصا اصيبوا بها من جراء اتصالهم باشخاص مصابين بفيروس كورونا ، فيما بلغ عدد المصابين في اثينا 107 مصابين وفي سالونيك 25 مصابا . ويتلقى 34 مريضا العلاج في غرف العناية المشددة، ومنهم 10 سيدات ، ومعدل العمر 68 عاما، ويعاني 83.1% منهم من أمراض مزمنة. وخرج 147 شخصا من غرف العناية المشددة.