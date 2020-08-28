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اليابان.. عين على اللقاح وأخرى على الاقتصاد!

28
AUGUST
2020
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أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، أن حكومته تعتزم توفير لقاح ضد الفيروس التاجي المستجد لجميع المقيمين في البلاد بحلول منتصف عام 2021.
 
وقال آبي خلال اجتماع في مقر الحكومة كان مخصصا للتصدي للعدوى: "سنسعى جاهدين لتأمين اللقاحات لجميع سكان بلدنا بحلول منتصف العام المقبل".
 
 كما شدد رئيس الحكومة اليابانية على أن السلطات ستواصل العمل بدأب لمنع انتشار العدوى في البلاد، والعمل على إعادة بناء الاقتصاد المتضرر من الوباء.
 
ومن المتوقع أن يعلن رئيس الحكومة اليابانية المزيد من التفاصيل حول حزمة الإجراءات الجديدة لمواجهة فيروس كورونا خلال مؤتمر صحفي خاص يعقد في وقت لاحق اليوم الجمعة.
 
 وكانت اليابان وقعت بالفعل عقودا مع شركة الأدوية البريطانية السويدية "AstraZeneca"، وشركة "Pfizer" الأمريكية، لتزويدها بـ120 مليون جرعة من اللقاحات التجريبية.
 
وتجري السلطات اليابانية حاليا محادثات مع خمس شركات أجنبية أخرى، كما تقوم الدولة أيضا بتطوير واختبار العديد من اللقاحات، ولكن من المحتمل أن يبدأ تسويقها في وقت متأخر عن بيع نظائرها الأجنبية، وسيكون عدد الجرعات محدودا.
 
وبحسب أحدث البيانات، تجاوز إجمالي عدد المصابين في اليابان 66.4 ألف، وتوفى 1254 شخصا بالمرض.
روسيا اليوم
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