living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

رئيس الوزراء الياباني يعتزم الاستقالة.. والسبب؟

28
AUGUST
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

يعتزم رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، الاستقالة من منصبه "لأسباب صحية"، وفقما أفادت وسائل إعلام محلية، الجمعة، نقلا عن "مصدر مطلع".


وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كي" أن رئيس الوزراء الياباني، الذي يعاني مرضا مزمنا في الأمعاء اشتد أخيرا "ينوي الاستقالة لتفادي إحداث بلبلة في الساحة السياسية الوطنية".

ويتولى آبي منصبه منذ نهاية 2012، وبات الاثنين الماضي رئيس الوزراء الذي قضى الوقت الأطول في المنصب خلال ولاية واحدة (2799 يوما)، وسبق أن حطم رقما قياسيا مماثلا في نوفمبر، لكن مع احتساب مدة ولايته الأولى بين 2006 و2007.

ودخل رئيس الوزراء الياباني من جديد إلى مستشفى في طوكيو، الاثنين الماضي، بعد زيارة سابقة قبل أكثر من أسبوع استمرت 7 ساعات، سببها الرسمي الخضوع لفحوص طبية، مما أثار الشكوك من جديد حيال وضعه الصحي.

وعاد آبي إلى المستشفى "لإجراء فحوص إضافية"، كما أعلن المتحدث باسم الحكومة اليابانية يوشيهيدي سوغا خلال مؤتمر صحفي دوري.

ولم يجب سوغا على سؤال حول ما إذا كان آبي يعاني مرضا معينا، بل أكد أنه لم يلحظ "تغييرا" في وضعه الصحة خلال لقاءاته اليومية معه.

وذكرت قناة "نيبون تي في" المحلية نقلا عن مصادر من الحزب الليبرالي الديمقراطي الذي ينتمي إليه آبي، أن الأخير تلقى الأسبوع الماضي علاجا لمرض سبق أن عانى بسببه في الماضي، وليس لفحوص طبية روتينية.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout