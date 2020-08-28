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وعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، بـ"سحق" فيروس كورونا المستجد بواسطة لقاح سيتم إنتاجه بحلول نهاية العام الجاري، حيث ستكون "مئات ملايين الجرعات منه متوفّرة سريعا".



وقال ترامب في خطاب قبوله رسميا ترشيح الحزب الجمهوري له لولاية رئاسية ثانية: "نحن نحشد العبقرية العلمية الأميركية لإنتاج لقاح في وقت قياسي".

وأضاف أمام حشد ضخم من المدعوين في حديقة البيت الأبيض، في الخطاب الذي ألقاه بختام المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري: "سنحصل على لقاح آمن وفعال هذا العام، وسويا سنسحق هذا الفيروس".

وقال الرئيس الخامس والأربعون للولايات المتحدة الذي لطالما قلل من خطورة الجائحة وتوقع أن تزول "بمعجزة" ما: "سنهزم الفيروس وسنضع حدا للوباء وسنخرج أقوى من أي وقت مضى".

وتخطت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ في الولايات المتحدة عتبة الـ180 ألفا، بحسب بيانات نشرتها مساء الخميس جامعة "جونز هوبكنز" التي تعتبر مرجعا في تتبع الإصابات والوفيات الناجمة عن جائحة "كوفيد 19".

أما العدد التراكمي للإصابات المثبتة مخبريا بالفيروس في الولايات المتحدة، فارتفع بحسب المصدر نفسه إلى أكثر من 5 ملايين و100 ألف إصابة، من بينها نحو 43 ألف إصابة سجلت خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

وتعد الولايات المتحدة، وبفارق شاسع عن سائر دول العالم، البلد الأكثر تضررا من جائحة "كوفيد 19"، سواء على صعيد الوفيات أو الإصابات.

وفي الأسابيع الأخيرة، انخفض عدد الإصابات الجديدة التي تسجل يوميا في الولايات المتحدة، لكنها لا تزال أبعد ما يكون عن الخروج من الأزمة الصحية.