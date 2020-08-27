living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

إصابة جنود أمريكيين إثر حادث مع قوات روسية في سوريا.. واشنطن تعلن التفاصيل

27
AUGUST
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أعلنت الولايات المتحدة، مساء اليوم الأربعاء، وقوع حادث بين القوات الروسية والأمريكية في سوريا، قائلة إنه ينتهك بروتوكولات تفادي التصادم.
 
وقال البيت الأبيض، إن الحادث الذي وقع في سوريا بين قوات الجيشين، تسبب فيه الجانب الروسي وأدى إلى إصابات بين عناصر الجيش الأمريكي، مضيفًا: "الجيش الأمريكي لا يريد التصعيد، لكن يملك الحق الكامل في الدفاع عن نفسه".
واتهم المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون أوليوت، الجيش الروسي بخرق قواعد تفادي التصادم في سوريا وارتكاب حادث أسفر عن إصابة جنود أمريكيين.
 
وقال أوليوت: "اصطدمت سيارة روسية بمدرعة للتحالف (بقيادة الولايات المتحدة) في شمال شرق سوريا مما أدى إلى إصابة أفراد طاقم المدرعة".
 
ولفت أوليوت إلى أن
 
المدرعة غادرت مكان الحادث على الفور من أجل تجنب نشوب صراع.
وأضاف أوليوت: "هذه الأعمال غير الآمنة وغير المهنية تنتهك قواعد تجنب وقوع الحوادث التي اتفقت عليها الولايات المتحدة وروسيا في ديسمبر/ كانون الأول عام 2018".
 
وتابع: "لا يريد التحالف والولايات المتحدة التصعيد مع أي جيش دولة، لكن القوات الأمريكية تحتفظ دائمًا بالحق الطبيعي في الدفاع عن نفسها ضد الأعمال العدائية".
 
وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، اخترقت إحدى دوريات الشرطة العسكرية الروسية حاجزا للجيش الأمريكي، وذلك بعد محاولة مستميتة من الأخير لمنعها من المرور.
 
وذلك ضمن منطقة قريبة جداً من آبار وحقول النفط شمال شرق الحسكة شرقي سوريا، لتنتهي المناوشة بعد مناورة فريدة حوامة روسية على علو أمتار فوق الحاجز الأمريكي.
 
وأفاد مراسل "سبوتنيك" في الحسكة بأن عدد من المدرعات تابعة للاحتلال الأمريكي حاولت، اليوم، منع عدد من مدرعات الشرطة العسكرية الروسية التي كانت تجري دورية اعتيادية عند المثلث الحدودي (السوري- العراقي- التركي)، إلا أنها لم تفلح بذلك بعد تدخل المروحيات الروسية.
 
وتابع المراسل نقلاً عن مصادر ميدانية بريف الحسكة بأن مدرعات تابعة للجيش الروسي كانت تقوم بدورية هي الأولى من نوعها بمحيط مدينة المالكية أقصى شمال شرق سوريا، بمنطقة ينتشر فيها عدد كبير من آبار النفط التابعة لمديرية حقول نفط الرميلان الحكومية.
 
وعلى جانب آخر، قال مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرينتيف، إن روسيا مستعدة للحوار مع الولايات المتحدة حول سوريا، لكن واشنطن تلتزم الحذر بسبب الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها قريبا.
 
وأضاف لافرينتيف في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء: "نحن مستعدون للحوار ومناقشة مختلف الموضوعات واتخاذ القرارات والتوافق، لكن بناء على المعطيات التي لدينا، يبدو أن الأمركيين ليسوا مستعدين لذلك".
Sputnik News
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout