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تسبب بانهيارات أرضية... إعصار "لورا" يضرب سواحل لويزيانا الأمريكية

27
AUGUST
2020
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تسبب إعصار "لورا" الذي يضرب الولايات المتحدة الأمريكية في انهيارات أرضية على سواحل ولاية لويزيانا، وذلك بعد يوم من تحذيرات تؤكد أنه يمثل خطرا على حياة 20 مليون أمريكي.
 
ذكرت ذلك وكالة "أسوشيتد برس" الإخبارية الأمريكية، اليوم الخميس، مشيرة إلى أن المناطق التي تتعرض للإعصار تواجه خطرا كبيرا.
ولفتت إلى أن السلطات في ولاية لويزيانا أصدرات سلسلة من التحذيرات لحماية الناس من خطر الإعصار، الذي يصنف من الفئة الرابعة.
 
وذكرت أن عشرات الآلاف من السكان في ولايتي لويزيانا وتكساس أصبحوا دون كهرباء بسبب تزايد شدة الرياح والأمطار المصاحبة للإعصار.
 
وذكرت شبكة "سي بي إس نيوز" الإخبارية الأمريكية، أمس الأربعاء، أن خبراء الأرصاد الجوية في أمريكا يتوقعون ازدياد شدة الإعصار "لورا" في الساعات القادمة ليشكل تهديدا لنحو 20 مليون أمريكي.
 
وبحسب الخبراء ستشتد قوة إعصار "لورا" ويصطدم بسواحل لويزيانا وتكساس وأن قوته ستتعاظم بشكل كبير.
 
 
وفي تحذير سابق، قال المركز الوطني للأعاصير في أمريكا، إن سلسة عواصف وصفها بـ "الكارثية" تهدد حياة السكان مترافقة مع رياح شديدة وفيضانات عارمة على طول ساحل الخليج الشمالي الغربي.
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