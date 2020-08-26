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الهند.. أكثر من 1000 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

26
AUGUST
2020
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سجلت الهند أكثر من ألف وفاة وما يزيد على 67 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لوباء كوفيد-19.
 
وأعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الأربعاء تسجيل 67,151 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس 3,234,475 إصابة، وفقا لما أفاد به مراسلنا.
 
كما سجلت الوزارة 1,059 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بمرض كوفيد-19، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 59,449 حالة وفاة.
 
وتحل الهند، ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، في المركز الثالث عالميا من حيث عدد الإصابات بعد الولايات المتحدة والبرازيل.
 
 ووفقا لمرصد جامعة جونز هوبكينز لتبع فيروس كورونا، بلغ عدد الإصابات في الولايات المتحدة حوالي 5.78 مليون إصابة، وفي البرازيل نحو 3.67 مليون إصابة.
 
كما أنها الرابعة عالميا من حيث الوفيات، بعد كل من الولايات المتحدة والبرازيل والمكسيك.
 
يشار إلى أن عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بلغ حتى أمس الثلاثاء 178,518، أما في البرازيل فارتفع إلى 116,580، في حين بلغ عدد الوفيات في المكسيك 61,450 حالة وفاة.
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