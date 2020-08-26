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قراران بعزل مجدلبعنا وتمديد عزل داريا في قضاء الشوف أربعة ايام

26
AUGUST
2020
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أصدر محافظ جبل لبنان القاضي محمد المكاوي قرارين، قضى الاول بعزل بلدة مجدلبعنا - قضاء عاليه، والثاني بتمديد عزل بلدة داريا - قضاء الشوف لمدة أربعة أيام، على أن يصار إلى اتخاذ أي تدابير إضافية في ضوء النتائج لمحاصرة وباء كورونا ومنع انتشاره.

عزل مجدلبعنا
وجاء في القرار الاول الذي حمل الرقم 280/2020، وقضى بعزل بلدة مجدلبعنا - قضاء عاليه، الآتي:
"ان محافظ جبل لبنان ،
بناء على المرسوم رقم 2075 تاريخ 20/12/2017 (تعيين المحافظ)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 116/59 تاريخ 12/6/1959،
بناء على التعميم رقم 13210 تاريخ 12/08/2020 الصادر عن وزارة الداخلية والبلديات باتخاذ اجراءات
طارئة تتعلق بالحد من انتشار فيروس كورونا،
وبعد الاطلاع على التقرير المتضمن تزايد عدد الاصابات بوباء كورونا في بلدة مجدلبعنا - قضاء عاليه،
وحرصا منا على مقتضيات الصحة والسلامة العامة، يقرر ما يأتي:

المادة الاولى: تعزل الاحياء التي تحددها بلدية مجدلبعنا ـ قضاء عاليه، وتقفل المحلات في البلدة اقفالا تاما لمدة أسبوع من تاريخه، باستثناء المحلات ذات الصلة بقطاع الصحة والأدوية (صيدليات، مستوصفات..) ومحلات بيع المواد الغذائية على انواعها والسوبر ماركت، شرط اتخاذ إجراءات الوقاية الضرورية والكافية للحد من انتشار العدوى تحت طائلة الإقفال.
المادة الثانية: تكلف قوى الامن الداخلي التنسيق مع بلدية مجدلبعنا لتنفيذ مضمون هذا القرار وتنظيم محضر وفق الاصول وتكليف البلدية التشدد في اتخاذ الاجراءات الوقائية والتزام المواطنين والمقيمين بأصول التباعد الاجتماعي والوقاية وعدم مغادرة المنازل إلا في حالات الضرورة القصوى.
المادة الثالثة : يعمل بهذا القرار فور صدوره".

تمديد عزل داريا أما القرار الثاني فحمل الرقم 2020/279 وجاء فيه:
"إن محافظ جبل لبنان، بناء على القرار 2020/275، تاريخ 21/8/2020، القاضي بعزل احياء في بلدة داريا - قضاء الشوف لمدة اربعة ايام، وبناء على طلب رئيس بلدية داريا رقم 339 تاريخ 25/8/2020، وبعد الاطلاع على التقرير المتضمن تزايد عدد الاصابات بوباء كورونا في بلدة داريا - قضاء الشوف، وحرصا منا على مقتضيات الصحة والسلامة العامة، وتلافيا من ازدياد عدد الاصابات وانتشارها، يقرر ما يأتي:

- المادة الاولى: تعزل مجددا الاحياء التي تحددها بلدية داريا- قضاء الشوف، وتقفل اقفالا تاما لمدة اربعة ايام من تاريخه، باستثناء المحلات ذات الصلة بقطاعي الصحة والادوية (صيدليات، مستوصفات...)، كما ومحلات بيع المواد الغذائية على أنواعها والسوبر ماركت، بعد ارتفاع عدد الاصابات بوباء كورونا ليصار الى اتخاذ العينات والفحوصات اللازمة من سكان البلدة والمخالطين مع المصابين وضبط انتشار الوضع.

- المادة الثانية: تكلف قوى الامن الداخلي التنسيق مع بلدية داريا لتنفيذ مضمون هذا القرار، وتنظيم محضر وفق الاصول وتكليف البلدية التشديد في اتخاذ الاجراءات الوقائية، والتزام المواطنين والمقيمين بأصول التباعد الاجتماعي والوقاية وعدم مغادرة المنازل إلا في حالات الضرورة القصوى.

- المادة الثالثة: يعمل بهذا القرار فور صدوره".

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