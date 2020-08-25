ما حقيقة "غيبوبة" الرئيس الكوري؟

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قال كازبك تايسايف، منسق مجموعة مجلس الدوما للتعاون مع كوريا الشمالية، إن التقارير التي تفيد بأن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون كان في غيبوبة منذ عدة أشهر، لا تتوافق مع الواقع.

ونقلت وكالة أنباء "نترفاكس" عن تايسايف قوله: "لقد كتب هذا بالفعل عدة مرات، وكل هذا ليس صحيحا".

وترددت في المدة الماضية شائعات في وسائل الإعلام الدولية عن تدهور صحة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، وصلت في بعضها إلى حد إعلان وفاته.

وأعرب مؤخرا مسؤول كوري جنوبي سابق يدعى، تشانغ سونغ مين، عن اعتقاده بأن كيم جونغ أون، في غيبوبة منذ عدة أشهر.

ورأى المسؤول الكوري الجنوبي السابق أن بيونغ يانغ تخفي المعلومات عن تدهور وضع زعيمها الصحي.

هذه الشائعات عن صحة كيم، تتزامن مع أنباء عن تخويل زعيم جوريا الشمالية، صلاحيات لشقيقته، كيم يو جونغ، البلغة من العمر 33 عاما.