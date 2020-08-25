living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ألمانيا: وضع المعارض الروسي نافالني تحت الحراسة للاشتباه في تسميمه

25
AUGUST
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
قالت ألمانيا يوم الاثنين إنها وضعت المعارض الروسي أليكسي نافالني تحت الحراسة بالمستشفى بعد أن قررت أن السياسي الذي يوجه الانتقادات منذ مدة طويلة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين سُمم على الأرجح أثناء قيامه بحملة في سيبيريا.
 
المعارض الروسي اليكسي نافالني خلال مشاركته في مسيرة في موسكو يوم 29 فبراير شباط 2020. تصوير: شامل زوماتوف - رويترز.
وانهار نافالني يوم الخميس الماضي على متن طائرة بعدما تناول شايا قال أنصاره إنهم يعتقدون إنه مُسمم. ونُقل جوا إلى ألمانيا يوم السبت لتلقي العلاج.
 
وقال شتيفن زايبرت كبير المتحدثين باسم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل للصحفيين ”نشتبه بأن السيد نافالني سُمم نظرا لأن التاريخ الروسي الحديث المؤسف شهد عدة حالات اشتباه مماثلة“.
 
وأضاف ”ولأن بإمكاننا أن نقول ونحن شبه متأكدين إنه كان هجوما بالسم، فإن الحماية أصبحت لازمة“.
 
ولم تعلق الحكومة الروسية بعد على التصريح الألماني. وقال الكرملين يوم الجمعة إن سبب إصابة نافالني بالإعياء لم يتضح بعد وإن الفحوص الأولية لم تظهر أنه سُمم.
 
وقد تزيد الواقعة من تدهور العلاقات المشحونة بين روسيا وجيرانها الأوروبيين وأعضاء حلف شمال الأطلسي الذين اتهموها بتنفيذ هجمات على معارضين في أوروبا في الماضي، وهي اتهامات ترفضها موسكو.
 
وقال أطباء في مستشفى بسيبيريا كان يعالج السياسي الروسي المعارض أليكسي نافالني في البداية إنهم أنقذوا حياته لكنهم لم يجدوا أثرا لسم في جسده.
 
وقال طبيب كبير بالمستشفى يدعى أناتولي كالينيتشينكو ”لو وجدنا نوعا من السم وتأكدنا منه بطريقة ما لكان الأمر أسهل بكثير بالنسبة لنا. كان التشخيص ليكون واضحا، كانت الحالة ستكون واضحة وطريقة العلاج معروفة“.
 
ونفى الأطباء الروس تعرضهم لضغوط من السلطات أثناء علاج نافالني.
 
واتهم حلفاؤه الأطباء بعرقلة نقله إلى ألمانيا. وقال الأطباء في البداية إن حالته لا تسمح بنقله إلى هناك للعلاج.
 
ونافالني شوكة في حلق الكرملين منذ أكثر من عشر سنوات، وكشف ما يقول إنه فساد على مستوى عال وكان يحشد جموعا من المحتجين الشبان.
 
واعتُقل مرارا لتنظيمه تجمعات عامة ومظاهرات ورُفعت ضده دعوى قضائية لتحقيقاته المتعلقة بالفساد كما مُنع من خوض انتخابات الرئاسة عام 2018.
Reuters
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout