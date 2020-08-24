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تبحث إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تسريع وتيرة عملية إقرار لقاح تجريبي تطوره شركة "أسترا زينيكا" وجامعة أوكسفورد للوقاية من فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".

ذكرت ذلك صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، اليوم الأحد، مشيرة إلى أن إدارة ترامب، تسعى لاستخدامه في الولايات المتحدة قبل الانتخابات الرئاسية، التي تجرى في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وقالت الصحيفة أن "أحد الخيارات التي يجري بحثها هو أن تقوم إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (إف.دي.إيه) بمنح تفويض بالاستخدام العاجل للقاح المحتمل في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل".

وذكرت وكالة "رويترز" أن شركة "أسترا زينيكا" نفت مناقشة أي تفويض عاجل لاستخدام لقاحها مع الحكومة الأمريكية، وقالت متحدثة باسم الشركة في بيان: "أسترا زينيكا لم تناقش الحصول على تفويض من أجل الاستخدام العاجل مع الحكومة الأمريكية ومن السابق لأوانه التكهن بذلك الاحتمال".

ونقلت "فاينانشال تايمز" عن مصدر جرى إطلاعه على مجريات لاجتماع عقد في 30 يوليو/ تموز، قوله إن "مارك ميدوز كبير موظفي البيت الأبيض وستيفن منوتشين، وزير الخزانة، قالا لكبار الديمقراطيين خلال اجتماع مع نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب إن الإدارة تبحث تسريع وتيرة استخدام اللقاح".

ولفتت إلى أنه "لم يتم إقرار أي لقاح للوقاية من المرض بعد لكن لقاح أسترا زينيكا يعد من اللقاحات الواعدة"، بينما قالت مصادر لصحيفة "فاينانشال تايمز" إن التجربة صغيرة الحجم نسبيا التي أجرتها أسترا زينيكا على اللقاح وليست مصممة لتخرج ببيانات كافية من النوع الذي يتطلبه تفويض بالاستخدام العاجل في الولايات المتحدة.