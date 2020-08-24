رئيس الوزراء الياباني يدخل المشفى للمرة الثانية خلال أسبوع وشكوك بشأن صحته

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أفادت وسائل إعلام يابانية، اليوم الإثنين، بدخول رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، إلى المشفى للمرة الثانية على التوالي خلال أسبوع وذلك للخضوع لفحوص طبية معينة.

وذكرت قناة "نيبون تي في" المحلية، نقلاً عن مصادر من الحزب الليبرالي الديموقراطي الذي ينتمي إليه آبي، أن الأخير تلقى الأسبوع الماضي علاجا لمرض سبق أن عانى منه في الماضي، وليس لفحوص طبية روتينية.

وعاد آبي إلى المشفى "لإجراء فحوص إضافية"، وفقا لما أعلنه الاثنين المتحدث باسم الحكومة يوشيهيدي سوغا خلال مؤتمر صحفي دوري.

ولم يجب سوغا على سؤال حول ما إذا كان آبي يعاني من مرض معين، بل أكد أنه لم يلحظ تغييرا في وضعه الصحة خلال لقاءاته اليومية معه.

وبات آبي رئيس الوزراء الذي قضى الوقت الأطول في المنصب خلال ولاية واحدة (2799 يوما). وسبق أن حطم رقما قياسيا مماثلا في تشرين الثاني لكن مع احتساب مدة ولايته الأولى بين 2006 و2007. ومن بين الأسباب العديدة التي دفعته إلى الاستقالة حينها، إصابته بمرض التهاب القولون التقرحي، الذي قال إنه شفي منه مذاك.

وتراجعت شعبية آبي في الأشهر الأخيرة، إذ ينتقد الرأي العام الياباني طريقة إدارته لأزمة وباء كورونا المستجد.