الساحل الغربي الأمريكي يشهد "ظاهرة مناخية مدمرة" لم يعرفها من قبل

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من المتوقع أن يضرب إعصاران ساحل الخليج الأمريكي في الأيام المقبلة، حسبما أفاد خبراء الأرصاد الجوية، اليوم الأحد، حيث قتل ثمانية أشخاص عندما ضربت العاصفة الاستوائية لورا هايتي وجمهورية الدومينيكان.

ضربت العاصفة الاستوائية لورا هايتى بأمطار غزيرة، مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل، ومن المتوقع أن تتحول إلى إعصار، يوم الثلاثاء، ليضرب نفس المنطقة الساحلية الأمريكية يوم الأربعاء.

أوقفت شركات الطاقة بعض إنتاج النفط والغاز الطبيعي في الخليج مع تدهور الأحوال الجوية. وقال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير إن العاصفة لورا "تجلب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي تهدد الحياة" إلى هايتي.

وقال خوان مانويل مينديز، رئيس مركز عمليات الطوارئ في جمهورية الدومينيكان، إن العاصفة قتلت أيضًا ثلاثة أشخاص في سانتو دومينجو، موضحًا أن امرأة وطفل ماتوا في منزلهما، بينما مات شاب عندما سقطت شجرة على بيته.