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يعانق الناس فجأة .. ثم يخبرهم أنه مصاب بكورونا!

24
AUGUST
2020
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تبحث الشرطة الأمريكية عن رجل قيل إنه اقترب من عدد من الأشخاص الغرباء في متجر "وول مارت" في سبرينغفيلد بولاية ماساتشوستس الأمريكية، واحتضنتهم ثم أخبرهم أنه مصاب بفيروس كورونا.


ووفقا لمكتب مباحث شرطة سبرينغفيلد، وقع الحادث يوم السبت 15 أغسطس، في حوالي الساعة 7:10 مساء بالتوقيت المحلي، وتم تصوير المشتبه به وهو يرتدي قميصا أسود وسروالا قصيرا.


وقالت إدارة شرطة سبرينغفيلد في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إن المشتبه به أمسك يد ضحاياه ثم عانقهم، وقال لكل منهم "فقط أردت إعطاءك عناق كوفيد، لديك الآن كوفيد"، ثم يبتعد وهو يضحك.


وأوضحت الشرطة أنها لا تعرف ما إذا كان فعلا المشتبه به مصابا بفيروس كورونا أم لا، وقت وقوع الحادث.


وأشارت إلى أنه حتى لو لم يكن الرجل مصابا بالفيروس، فمجرد اقترابه من الناس بتلك الطريقة الخطيرة يمكن أن يعاقب عليه قانون ولاية ماساتشوستس.


وينص القانون على أن أي شخص ينقل تهديدا، إما بشكل مباشر أو غير مباشر، أو شفهيا، أو كتابيا "أو بوسائل أخرى"، يمكن اتهامه بتوجيه تهديدات إرهابية.

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