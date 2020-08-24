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إصابة المئات ببكتيريا "شيغيلا" في الصين

24
AUGUST
2020
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أصيب مئات الأشخاص في شرق الصين ببكتيريا قد تسبب التهابا معويا حادا، بعد شرب مياه ملوثة، وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام الرسمية، الاثنين.
 
وأصيب نحو 500 من سكان مدينة باووي الريفية على بعد حوالى 550 كيلومترا غرب شنغهاي، بالحمى والإسهال منذ الأسبوع الماضي، في واقعة أجبرت السلطات على إغلاق شركة المياه المحلية.
 
وجاء في تقرير أعدته السلطات المحلية أن السكان أصيبوا بكبتيريا "شيغيلا"، وهي جرثومة تسبب الزحار (ديزنتيريا).
 
وأغلقت شركة المياه المحلية بعد أن أدخل نحو 300 شخص إلى المستشفى، على ما أفاد مسؤولون.
 
وأظهرت مشاهد بثتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي صحيفة "الشعب" الرسمية، مرضى على أسرتهم في مستشفى محلي.
 
وأوضحت الصحيفة أن الكثير من المرضى مسنون وأطفال.
 
وتشكل نظافة المياه مشكلة في أغلب مناطق الصين، حتى في المدن الغنية، حيث يعتمد الكثير من السكان على المياه المعلبة أو يعمدون إلى غليها.
 
وحسنت وزارة الموارد المائية خدمات توفير المياه لنحو 256 مليون شخص يعيشون في الأرياف عبر البلاد في يوليو، حسبما ذكرت وكالة أنباء "شينخوا" الرسمية، الجمعة.
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