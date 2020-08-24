2020 في لقطة واحدة

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حقّقت صورة من حرائق الغابات المستعرة في كاليفورنيا انتشاراً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، واعتُبرت الصورة المحدّدة لعام 2020.

وتُظهر اللقطة، التي صوّرها مصوّر Associated Press، نوا بيرغر، جحيماً يحيط بلوحة خشبية عند مدخل «Senior Center» تطلب من الزائرين «ارتداء قناع الوجه، وغسل اليدين، والتباعد الاجتماعي، والبقاء آمنين». وتنتهي بـ«تعال انضَم إلينا!»

وسرعان ما انتشرت الصورة على «تويتر»، حيث وصفها كثيرون بأنها ملخّص لعامنا المليء بالفوضى.

وكتب مستخدم «تويتر»، روبرت مايرز: «عام 2020 في صورة واحدة رائعة». وقال شخص آخر: «هذه ستكون صورة الغلاف في فصل التاريخ عن عام 2020».