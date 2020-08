Gloria de Habsbourg à Beyrouth pour nettoyer la ville

A + A -

Le 4 août 2020, deux explosions successives au port de Beyrouth ont soufflé plusieurs quartiers de la ville, tué près de 200 personnes et blessé plus 6500 personnes. Les explosions ont choqué le monde, et l’aide internationale a afflué vers la capitale libanaise. De nombreuses personnes touchées par la misère dans laquelle sont plongés des centaines de milliers de Libanais ont décidé d’agir. C’est la cas de l’archiduchesse Gloria de Habsbourg-Lorraine qui s’est rendue sur place pour participer au nettoyage de la capitale.

L’archiduchesse Gloria de Habsbourg-Lorraine aide à nettoyer la capitale libanaise

Gloria de Habsbourg est la plus discrète des trois enfants du prétendant au trône impérial d’Autriche. La cadette de Charles de Habsbourg-Lorraine et Francesca Thyssen-Bornemisza a décidé de terminer ses vacances d’été au Liban. Non pas pour y faire de la villégiature, mais pour se retrousser les manches.

L’Autrichienne de 20 ans est partie incognito aider à soulever les décombres, déblayer les rues, nettoyer et enlever les débris, alors que le port de Beyrouth, épicentre de l’explosion, est détruit. Le Liban, qui se nourrit principalement grâce aux importations achalandées par le port, craint une pénurie alimentaire. Le pays qui traversait déjà une crise politique sans précédent est à présent secoué par cette double explosion au nitrate d’ammonium, qui était entreposé sur le port et qui a détoné le 4 août dernier.

Gloria de Habsbourg est la sœur de l’archiduchesse Eleonore qui a épousé le pilote automobile Jérome d’Ambrosio au mois de juillet, et la sœur du pilote automobile Ferdinand Zvonimir, héritier présomptif du titre de chef de la famille impériale d’Autriche que détient actuellement leur père. Eleonore et Ferdinand communiquent via les réseaux sociaux, alors que Gloria est plutôt discrète. C’est d’ailleurs Eleonore qui a révélé l’action humanitaire de sa sœur sur Instagram.

« Je suis si fière de ma sœur Gloria. Elle est partie à Beyrouth pour aider à nettoyer la ville », écrit l’archiduchesse Eleonore sur son compte Instagram, en partageant quelques photos de sa sœur à l’œuvre dans la capitale libanaise. « Elle fait tout ce qu’elle peut pour aider cet endroit qui en a besoin. Fière de Gloria ». Gloria est l’arrière-petite-fille du dernier empereur, Charles II d’Autriche.

Gloria a passé le confinement avec sa maman, la baronne Francesca Thyssen-Bornemisza, à Lopud, en Croatie. Francesca avait pris avec elle ses deux filles, son gendre et son ami Markus pour vivre un confinement incroyable dans un décor paradisiaque, logeant dans un ancien monastère situé sur l’île de Lopud. Mère et filles à peine rentrées à Vienne après le déconfinement, se sont préparées à un grand événement, le mariage surprise d’Eleonore à Monaco. Entretemps, durant le confinement, leur père, Charles, était l’une des premières royautés au monde à avoir été testé positif au covid-19. Il avait son fils, Ferdinand pour veiller sur lui durant cette période. Ferdinand était resté en Autriche et n’était pas parti avec sa mère et ses sœurs en Croatie.