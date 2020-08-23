living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بهذه الأوصاف اللاذعة تحدثت شقيقة ترامب الكبرى عن الرئيس الأمريكي الـ45

23
AUGUST
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
وصفت الأخت الكبرى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ماريان ترامب باري، شقيقها بالقاسي، وبأنه رجل بلا مبادئ وكاذب.
 
ونشرت صحيفة "واشنطن بوست"، تسجيلات لمحادثات هاتفية دارت سنة 2018 بين شقيقة الرئيس وابنة أخته ماري ترامب، التي كتبت لاحقا كتابا عن الرئيس، حيث قالت ماريان ترامب باري خلال المكالمة: "تغريداته اللعينة وأكاذيبه، يا إلهي!... تغييره المستمر لمواقفه، وسوء الإعداد والأكاذيب.
اللعنة! إنه ينادي بالمفاهيم الأساسية، لكن ماذا يفعلون بهؤلاء الأطفال التعساء على الحدود".
 
كما أعربت ماريان خلال المكالمة الهاتفية التي نشرت "واشنطن بوست" مقتطفات منها، عن أسفها لأن "ترامب لا يقرأ شيئا على الإطلاق"، في إشارة إلى التقارير التي تصله من مختلف الوزارات.
 
تجدر الإشارة إلى أن ابنة أخت ترامب، وهي طبيبة متخصصة في الطب النفسي، أصدرت كتابا بعنوان "كثيرا جدا ويبقى غير كاف: كيف أنشأت عائلتي أخطر رجل في العالم"، وقالت فيه إن ترامب، وهو الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة، منذ سن مبكرة أظهر استعدادا لخداع الآخرين وجرهم لمصلحته الخاصة.
 
وقد قررت المحكمة في البداية حظر نشر الكتاب، لكن محكمة الاستئناف نقضت هذا القرار في وقت لاحق.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout