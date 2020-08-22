living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بيل غيتس يحذر من وباء خطير نسيه العالم بسبب جائحة "كورونا"

22
AUGUST
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
قال مؤسس شركة مايكروسوفت، بيل غيتس، إن الضغط الهائل على الأنظمة الصحية في جميع أنحاء العالم خلال جائحة "كورونا" يجعل من الصعب على البشرية مكافحة انتشار الملاريا.
 
وأشار عبر مدونته الإلكترونية إلى أن بعوض الملاريا لم يأخذ "استراحة" وسط الجائحة، وقال "لا يحافظ البعوض على التباعد الاجتماعي ولا يرتدي الكمامات".
 
ووفقا له، فإنه في العديد من البلدان، من المرجح أن تصل ذروة انتشار جائحة "كورونا" خلال ذروة الإصابة بالملاريا.
 
وكتب غيتس قائلا "خلال تفشي فيروس إيبولا عام 2014 في غرب أفريقيا، تسببت الأمراض مثل الملاريا والسل وفيروس نقص المناعة البشرية في وفيات أكثر بكثير من الإيبولا نفسه، حيث دمر الوباء النظم الصحية المحلية. ويخشى مسؤولو الصحة من نفس الشيء يمكن أن يحدث أيضًا كوفيد-19".
 
وأشار غيتس إلى أن جائحة "كورونا" تسببت في مشاكل في العديد من المناطق الأفريقية مع توفير الناموسيات المضادة للملاريا والأدوية الأساسية والاختبارات السريعة. وأضاف أنه وفقا لتوقعات منظمة الصحة العالمية، إذا لم يتم حل الوضع، فإن الوفيات الناجمة عن الملاريا في أفريقيا ستصل إلى مستوى عام 2000، عندما توفي 764 ألف شخص.
 
وشدد على أنه "لا يوجد خيار بين إنقاذ الأرواح من كوفيد-19 وإنقاذ الأرواح من الملاريا. ويجب أن يسمح العالم لهذه البلدان بالقيام بالأمرين معا".
Sputnik News
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout