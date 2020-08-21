شجار عنيف على متن طائرة بسبب الكمامة!

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شهدت إحدى الرحلات على متن طائرة تابعة لشركة الخطوط الأميركية جدلاً عنيفاً حول مقعد وكمامة بين امرأتين.



فقد تشاجرت سيدة لا ترتدي كمامة مع أخرى كانت ترتديها، قبل دقائق على إقلاع الطائرة من مطار لاس فيغاس وتم توثيق الحادثة بأكملها في فيديو نشره أحد الركاب.



وبحسب وسائل إعلام أميركية، فتحول الجدل إلى تعارك بالأيدي بعد أن رفضت المسافرة الإلتزام بقوانين الطيران المفروضة للحد من انتشار كورونا وارتداء قناع الوجه الإلزامي.



وقالت شركة الطيران إن الراكبة رفضت تغطية وجهها وعليه طُلب منها مغادرة الطائرة، وفقًا لسياسة الشركة، فخرجت الأخيرة عن طورها واندلعت مشادة كلامية بينها وبين راكبين على الأقل على متن الرحلة قبل أن تتحول إلى عراك بالأيادي.