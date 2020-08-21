أمرٌ ملكي سعودي بإعفاء وإقالة مسؤولين

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أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان، أمرًا ملكيا بإحالة مسؤول إلى التقاعد وإعفاء عدد من المسؤولين "إثر ما ورد من الهيئة الملكية لمحافظة العلا وشركة البحر الأحمر وشركة تطوير السودة بشأن التعديات غير النظامية على أراضي البحر الأحمر".

وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس) تجاوزت التعديات 5000 تعدي وتجاوزت العشرات في محافظة العلا، فضلا عن التجاوزات في العشوائيات والمخيمات غير المرخصة من قبل الهيئة الملكية لمحافظة العلا أو شركة البحر الأحمر أو شركة تطوير السودة.

ويقضى الأمر الملكي، بإنهاء خدمة مدير عام حرس الحدود، الفريق عواد بن عيد بن عوده البلوي وذلك بإحالته إلى التقاعد، وإعفاء محافظي أملج، والوجه ورئيس مركز السودة.

كما شملت الإعفاءات قائدي قطاع حرس الحدود في أملج والوجه، والمسؤول عن التعديات ونائبه في وزارة الداخلية، والمسؤولين عن التعديات في إمارات المدينة المنورة، وتبوك، وعسير، وأمين منطقة تبوك، ورؤساء بلديات أملج، والوجه، والسودة، والمسؤول عن التعديات في أمانتي منطقة المدينة المنورة ومنطقة تبوك.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، إنه قد مُنحت مهلة شهر من تاريخه لإزالة كل التعديات، وسيتم اتخاذ إجراءات مشددة جداً في حال وجود أي تعد آخر بعد ذلك.

وأضافت الوكالة أن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بدأت بالتحقيق مع جميع المسؤولين المشار إليهم، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.