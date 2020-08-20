أسعار الذهب تصعد مع تجدد المخاوف الاقتصادية

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صعدت أسعار الذهب اليوم معوضة بعض الخسائر، إثر موجة بيع في الجلسة السابقة بعدما أثار مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي مخاوف بشأن تعافي الاقتصاد من أزمة كورونا.

وبحلول الساعة 05:37 بتوقيت غرينيتش، ارتفع الذهب في التعاملات الفورية بنسبة 0.7% إلى 1943.07 دولار للأونصة، بعدما تراجع بأكثر من 3.5% إلى أقل مستوى في نحو أسبوع الأربعاء الماضي.

وحذر مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأمريكي) الأربعاء من أن التباطؤ الاقتصادي الناتج عن جائحة كوفيد-19 يواجه مسارا تكتنفه ضبابية شديدة، وأكد مجددا على الحاجة لتحفيزات مالية إضافية.

وأدت هذه التصريحات إلى تراجع الأسهم الأمريكية والآسيوية.

وبالنسبة لبقية المعادن النفيسة، صعدت الفضة 1.1% إلى 27.01 دولار للأونصة، فيما قفز البلاتين 0.3% إلى 934.71 دولار للأونصة.