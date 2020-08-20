كورونا "يتوحش" في الهند.. أكثر من 69 ألف إصابة في يوم واحد

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سجلت الهند أعلى معدل يومي للإصابات بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، معلنة عن أكثر من 69 ألف حالة جديدة في البلاد، في عودة قوية للوباء مجددا.



وذكر مراسل "سكاي نيوز عربية" في نيودلهي الخميس، أن وزارة الصحة الهندية قالت إنه تم تسجيل 69 ألفا و652 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد المصابين بـ"كوفيد 19" إلى مليونين و836 ألفا و926 شخصا.

وأعلنت السلطات الصحية في الهند عن تسجيل 977 حالة وفاة جديدة، ليرتفع عدد الوفيات من جراء الوباء في البلاد إلى 53 ألفا و994 شخصا.

وتأتي الهند في المرتبة الثالثة عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا، بعد الولايات المتحدة الأولى التي سجلت 5 ملايين وأكثر من 700 ألف حالة، والبرازيل التي سجلت 3 ملايين وأكثر من 460 ألفا.

وتقول السلطات الصحية الهندية إن التعافي من مرض "كوفيد 19" بلغت نسبته 73 بالمئة، في حين أن معدل الوفيات في صفوف المصابين لا يتجاوز 2 بالمئة.

وكشفت بيانات لوزارة الصحة الاتحادية بالهند، الأربعاء، عن تسجيل نحو 64 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد خلال 24 ساعة، إلى جانب وفاة أكثر من ألف بالمرض.

وينتشر فيروس كورونا على نحو مطرد من مناطق حضرية إلى بلدات أصغر في الهند، حيث البنية التحتية لقطاع الصحة متداعية على نحو كبير.